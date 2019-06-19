為擴大「戶政一站式」服務，內政部今天宣布，7月1日起，國軍人員到戶政事務所辦理結婚、新生兒出生或家屬死亡登記，戶所將協助通報國防部申請「婚、育、喪、殮」等相關補助，落實政府一站式的服務。另外，戶政司已研議與移民署合作，未來國人辦理自動通關時，將可在戶所一併辦理。

內政部今天舉行記者會對外宣布，自7月1日起，國軍人員或國軍人員遺族至戶政事務所辦理結婚、出生或死亡登記時，只要表明身分，將可透過「戶政一站式服務」，由戶政事務所主動協助完成通報國防部，申請結婚補助、生育補助、喪葬補助及殮葬等4項補助，如果不需要再補附其他佐證文件，國軍財務單位會在收到申請資料之日起5個工作日內，完成審核撥付作業。

內政部指出，為了落實政府數位化服務轉型，透過戶政機關一站式服務，達成「一處收件，全程服務」目標，近年持續擴大跨機關服務範圍，2015年7月起與衛生福利部中央健康保險署合作，陸續推動跨機關申請健保卡或健保退保通報服務，去年7月起也和勞動部勞工保險局合作，提供通報申請勞保或國保生育給付、勞保家屬死亡給付。

內政部強調，為節省民眾往返奔波不同機關的時間，內政部未來將持續與各機關合作，提供更多一站式便民服務，希望透過戶政的感動服務，讓民眾生活更加便利。

對於可能擴大服務的項目，戶政司副司長鄭信偉表示，擴大「戶政一站式」服務，目前較明確的是跟移民署的自動通關業務連繫中，未來民眾若到戶所辦理人別確認時，將研議戶所能否協助辦理自動通關，這樣民眾就不用再跑戶政事務所及移民署兩個地方。

現行民眾辦理自動通關，可到外交部領務局及移民署各地服務站，共有20個申辦地點，未來若能在全國253個戶政事務所共369個戶所作業點辦理，將可大幅提高便民性。

(中時 )