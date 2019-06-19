美國總統川普（Donald Trump）18日發表競選連任的宣傳影片，也大聲宣布確定將參與2020總統大選，更吹噓自己的政績，讚揚美國經濟已經來到了史上最好的階段，自誇支持率一定是史上次高，僅次於首任總統華盛頓（George Washington）的100%支持率。

另一方面他宣布競選連任的造勢大會18日在佛州登場，群眾參與踴躍至今已有成千上萬的民眾到場。川普更表示，「我們將使美國再度偉大。這正是為何今晚我要站在你們面前，正式啟動我投身美國總統第二任期的競選。」

而川普人氣持續不墜的原因，外媒分析他的秘密武器，就是川普自帶的明星光環。川普在當選總統主持實境秀，犀利辛辣的言論成為大眾焦點，加上不時和女星傳出八卦新聞。在許多人眼中，他是富有的成功商人和花花公子。

川普支持者，對川普的標準與對其他政治人物不同，因為他們沒把他當政治人物，而是把他當明星。

(中時電子報)