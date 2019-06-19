前副總統呂秀蓮（見圖）領銜提出的台灣永久和平中立公投案被中選會以逾期補正為由駁回。（劉宗龍攝）

前副總統呂秀蓮。（楊佳穎攝）

中選會昨在委員會議中決議，以逾期補正為由駁回前副總統呂秀蓮所提「和平中立」公投案。呂秀蓮今則召開記者會反駁，搬出《民法》規定「我哪裡有逾期？哪裡有違法？」質疑中選會「若非無知，就是政治力操作」；她也喊話，這樣的中選會，總統蔡英文應與行政院長蘇貞昌、立法院長蘇嘉全一同上緊發條，好好調整、整頓。

呂秀蓮今指出，「和平中立」公投在3月5日提案，卻在4月2日才收到第一份通知，且足足等了65天才辦聽證會，聽證會當天也僅有擔任主席的前中選會委員張淑中到場，未看到其他任何委員，但自己還是很認真地針對各種主張、質疑說明，結論是「我們對著空氣講話！」張淑中日前也因中選會主委李進勇人事案辭職。

呂秀蓮進一步說，5月27日收到第二份中選會公文，又從頭問起公投案內容，洋洋灑灑好幾頁，並要求補正；自己在6月4日回文，表明相關質疑前言不對後語、不知所云實無從補正，並盼親自請益，而中選會6月5日再度來函，整理出幾個要點並限制7日端午節前回應，但7、8、9日為三天假日。

「6／5要求補正，我6／6下午寄出，中選會6／10收到，哪裡有逾期、違法？」呂痛批，這案子絕對合乎公投條件，但中選會不針對實質問題回應，居然說逾期，連最低程度《民法》的基本常識都沒有。她並質疑，中選會人才濟濟，李進勇從政經歷非常豐富，底下的委員也都是大專院校教授，甚至還有主任檢察官，「沒這麼笨吧？一定是政治力在操作！」

呂秀蓮還爆料，蔡英文在2015年競選總統時，是她加入民進黨以來唯一一次主動來拜訪，兩人談及和平中立對台灣前途很重要，蔡當時則稱選舉期間不希望節外生枝，但這符合民進黨所有民主先進的核心價值，當然應一同推動。

她也提及，日前《公投法》修法原本要求公民連署要附身分證影本，雖然緊急取消，仍限制未來公投不能綁大選，而接下來自己也將邀請多位專家學者召開記者會，討論「是誰把公投墮胎？」讓大家突然之間覺得沒有公投行使權。

(中時 )