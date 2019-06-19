孫文學校總校長、國民黨總統初選參選人張亞中今日(19日)召開記者會，呼籲藍營選民應該要「非藍不投」，不要被謠言裂解團結。

張亞中指出最近網路上許多「非X不投」的言論，影響到國民黨的團結，還有謠傳國民黨初選方式不公平，他做為參選人要出面駁斥這種說法。張亞中指出民進黨粗糙的採用手機與市話各5成比率，忽略這樣會導致每個人被抽中的機率不同，被民調專家洪永泰痛斥，因此國民黨初選就先不採用手機。所以希望藍營網路粉絲團不要再謠傳黨內初選方式不公正，希望大家以後用「非藍不投」取代「非韓不投」、「非郭不投」。

張亞中說為促進團結，他也將逐一拜訪其餘參選人，已拜訪周錫瑋，跟郭台銘也約好見面時間了，之後還將和韓國瑜、朱立倫約，促進彼此的支持者心平氣和的了解問題後再討論。

代表張亞中出席黨內初選民調方式協調會的高偉則指出，本次互比式民調和對比式民調詢問每位候選人的順序都是隨機的，也沒有謠傳得先答了某位候選人後，後面的幾題就不算數的問題。此外未來國民黨的民調不是不可以加入手機，但需要有更多研究，如果現在就加入手機，未來只會留下更多相罵本。到時民調現場各方也會派出觀察員，並簽名保證。

高偉說2020會是中華民國最危險的一年，對手政黨不惜一切手段修改公投法，因為去年公投已經讓民進黨發現影響選舉，希望藍營支持者放下，因為不是初選結束就贏了，而是初選結束選戰才要開始。

張亞中也說現在有許多對黨內初選民調方式的假設性懷疑，甚至有大學教授也在到處這樣講，根本是唯恐天下不亂，他會要求黨中央、協調其他參選人用公平態度面對初選，希望支持國民黨、支持2020台灣能有新面貌的人不要再製造黨內紛爭，團結不是排他的，團結是要把理念講清楚，民進黨之所以不敢讓核四公投在2020年舉辦，是因為民進黨最害怕把道理講清楚，最喜歡國民黨政策模糊，國民黨參選人要做的是告訴民眾，為何支持國民黨參選人可以讓國家更好。

(中時 )