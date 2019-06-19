高雄市長韓國瑜日前特別北上政院、立院拜託中央撥款協助控制登革熱疫情，國民黨立院黨團今舉行記者會，要求中央及早設置疫情應變中心。有醫學專業的國民黨立委陳宜民特別指出，今年高雄21例登革熱都是登革熱第四型，國內相關臨床經驗不足，若形成交叉感染，變成致死率高的登革出血熱就來不及，中央的醫療衛生資源應該及早投入研究。

陳宜民指出，依照過去數據顯示，若曾經感染過登革熱一型之後再感染二型，形成交叉感染的話，轉為致死率高的登革出血熱機率相當高，2014年的死亡率0.13，但是到了2015年發生交叉感染，死亡率就暴增4倍以上，變成0.57％。

陳宜民表示，高雄許多市民都可能有被感染過第一型、第二型或第三型的經驗，對登革熱是相當敏感的，有察覺到症狀幾乎都會去看醫生，然而醫院的快篩只能驗出登革熱，無法區分是第幾型，必須要送到疾管署檢驗才能得知，就目前疾管署的資料，21例都是境外傳入的新的第四型。

陳宜民指出，第四型可能是由印尼傳入，通過人或是貨物帶入傳染源，國內對第四型缺乏臨床經驗，但是根據往例，若發生不同型的交叉感染，恐引發致死率高的登革出血熱，南部許多人得過登革熱，因此更加暴露在高危險群，中央不能輕忽這次的疫情，必須早日投入衛生醫療資源，針對第四型的治療、防疫做好研究與預防。

國民黨團總召曾銘宗呼籲，中央應該趕快成立中央防疫應變中心，調動跨部會人力，包括環保署、衛福部，甚至包括國防部化學兵調用，及早投入防疫。防疫不要分顏色，過去中央補助高雄金額動輒上千萬，且行政院特別統籌分配款的餘額有180 億以上，這筆錢本來主要就是用在救災防疫上，希望中央政府盡快撥款給高雄市政府做好防疫。

國民黨立委林麗蟬表示，今年是第四型登革熱，為了全國人民的健康，不要把防疫當成政治精算籌碼，全民健康不是政治手段政治口水來污衊，這次是境外移入新的第四型登革熱，樣態已經不一樣，要趕快做防疫，不是政治操作而已。

(中時 )