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今早一名流浪漢在台鐵軌道上排石，共影響10列車、延誤179分鐘，據鐵路法規定，最高可對其處以5萬元罰鍰。鐵道學會表示，軌道上若有石頭，列車內建的排障器難以排除，可能導致列車出軌翻覆，普悠瑪悲劇可能重演，學會指出，應先從治安管理面著手，與鐵道沿線的派出所合作，在治安有疑慮的區域加強管理。

根據鐵路法規定，在鐵路軌道或有關設備上堆積、放置或拋擲物品妨害行車安全者，將可處1萬到5萬元的罰鍰。在鐵道上排石頭、放置障礙物，致使火車、電車往來危險者，也涉嫌觸犯公共危險罪，依法可處三年以上十年以下有期徒刑，若是過失仍要處六月以下有期徒刑、拘役或三百元以下罰金。

鐵道學會表示，火車前方設有排障器，遇到細小的雜物可以進行排除，然而遇到石頭等較大的障礙物，就無法順利推出軌道，且司機員也不易發現，在高速行駛下就會造成出軌風險，輕微可能只是火車跳離軌道、裝置受損，嚴重的話就是普悠瑪事故再度重演。

學會表示，台鐵許多路段都是道渣軌道，不像高鐵、捷運多是版式軌道，不太會有這類風險，且台鐵軌道多只有平交道擋住，民眾要闖入可說是易如反掌，都可以在軌道上排石，可見闖入時間已久。

學會建議，首先應加強管理面，可與鐵軌沿線派出所合作，在治安有疑慮的地區加強管理，或透過電子設備等進行監控。針對風險較高的區域，如人口稠密區、彎道區域等，再進行工程面的修改，不過更改建設要花錢、花時間，必須進行適當評估在進行。

(中時 )