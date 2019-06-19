高雄市長韓國瑜日前為高雄登革熱疫情，專程北上請求立院朝野委員支持，督促中央趕緊發放5300萬補助款。總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇，更在記者會上「笑嘻嘻」態度備受抨擊。前台北市長郝龍斌以自身經驗，痛批蘇難道「想養蚊滅韓」？根本是草菅人命。

郝龍斌在臉書發文，以「蘇貞昌養蚊滅韓 草菅人命？」為題，直言：「南部登革熱疫情蔓延，行政院長蘇貞昌連番砲轟高雄市長韓國瑜，莫非蘇貞昌真的認為，防治登革熱中央沒有責任？這也太離譜了。」

郝龍斌以自身經歷，進一步指出自己擔任環保署長期間，由當時的疾管局作幕僚單位，透過中央各相關部會全力配合，方能短期內抑止疫情蔓延，保障南部民眾健康與安全。郝並指出，防疫需要大量人力、器材前進疫區，更要對環進徹底清潔，這豈是地方政府能獨立處理？因唯有軍方能承擔清理環境的任務，這須中央主導，所以「要求高雄市或任何地方政府單獨搞好防治登革熱，根本是不可能的任務。」

不僅如此，郝龍斌還舉自己當年碰到最頭痛的案例，表示：「反倒是市區許多無人居住的房舍，因為房門深鎖，明知已釀成病媒蚊聚集而無法清除，地方政府根本無從下手。我因此特地拜託了法務部長陳定南，請檢察官幫忙，跟著軍警、工作人員一同破門而入，才破解了這個無解的僵局。但如果碰到的是蘇內閣這種見事推事，只知推卸責任的官員，只怕還是聽天由命，反正有責任就推，不更方便？」

最後，郝龍斌呼籲：「蚊子是不會分縣市、分藍綠的，只要北迴歸線以南區域，就有登革熱肆虐的風險。要做好全面防疫，勢必要由行政院下設跨部會小組，起碼由疾管署主政，針對北迴歸線以南包括高雄、台南、嘉義、屏東等縣市進行跨縣市聯合防治。尤其高雄、台南緊密相連，一損俱損，高雄拉警報，台南也就有風險，難不成登革熱在高雄流行、台南就不流行？」

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(中時電子報)