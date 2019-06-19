竹科銅鑼徵地弊案，前立委何智輝涉及貪汙、行賄法官遭重判13年，卻在被拘提前潛逃海外；人間蒸發的他，上週竟還打贏官司，暫免賠2.5億元，被譽為「神級通緝犯」。更讓人難以置信的是，北檢竟然將重判何智輝的犯罪證據，包括帳冊、監聽資料及文件等證物，通通送進焚化爐燒光。讓人不禁想問，到底是何智輝比較神奇還是台灣司法比較神奇？

前立委何智輝與妻子王素筠逃亡至今逾8年，被發布通緝到2035年，人間蒸發的他竟還能委任律師打贏官司。1997年何智輝向國華人壽詐貸4億5000萬元，國華人壽向何男等人求償，高院判他與國華董事翁德銘等人賠償2億2500元，但12日遭最高法院廢棄發回，何暫時免賠。

消失的人打贏官司已夠神奇，北檢將證物全送進焚化爐更加不可思議。據《鏡週刊》報導，最高法院在2016年12月，依貪汙罪將何智輝判刑13年定讞，此時竟發現，全案的證物早在2013年就已被燒掉。

當時法院將全案卷證轉送台北地檢署位於台北市文山區的贓證物庫，清點證據清冊卻比原始實際證物數目少。北檢認為卷證不全，要求法院補足後再一併簽收，證據就任意放在贓證物庫的大廳地板上。

沒想到，隔天北檢適逢安排銷毀贓物，載運的工人把待銷毀的贓物一箱一箱搬上車，連放在大廳地板上的何智輝犯罪證物也一起搬上車，直接運往木柵焚化廠銷毀。

由於證物被燒光，很可能讓何智輝全面脫罪，法務部獲報也覺得整件事不可思議，將徹查其中是否有弊端。

「神級通緝犯」何智輝 定罪證物竟遭燒毀

(中時電子報)