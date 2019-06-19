美貿易代表：僅加徵關稅難迫使陸經濟改革 12:312019/06/19 工商 蘇崇愷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港信報19日報導，美國貿易代表萊海澤（Robert Lighthizer）出席參議院財政委員會聽證會，指出僅利用加徵關稅，可能不足以迫使中國大陸推行美方要求的經濟改革，但承認對話失敗後，實施關稅是唯一手段。他又說，不知道能否以關稅令中方停止作弊。 萊海澤指出，對於向中國貨品徵收新一輪關稅，目前仍沒有最後決定。但是透過對話是行不通的，美國在這方面已經做了20年。 (工商 ) #關稅 #對話 #中國 #美國 #改革 也許您會感興趣 推薦閱讀 貿易戰升級...打壓大陸反傷己 600美企 聯名籲川普取消加稅 04:092019/06/15 財經要聞 兩岸史話－男學生割指血書 要求歸還青島 04:092019/06/16 兩岸藝文 兩岸史話－保證中國領土條約 成了廢紙 04:102019/06/17 兩岸藝文 川普：不介意繼續對陸加徵關稅 有利貿易談判 19:542019/06/17 國際 斷供傳出哀號 美商施壓解禁華為 04:092019/06/18 焦點新聞 川普把敲打中國當政治提款機 04:102019/06/18 論壇廣場 《國際經濟》反對陸貨加稅，美企：將提高成本 11:252019/06/18 財經 羅斯：若未達成協議 川普將對大陸加徵關稅 12:272019/06/18 財經 不甩美國禁令 拉美國家挺華為 04:102019/06/19 全球財經 全球降息潮來襲 風險債有錢景 04:102019/06/19 投資理財 國際熱門新聞 2019航空界奧斯卡出爐！冠軍換人長榮第6 - 國際 抖不停！專家告訴你梅克爾為何會這樣 - 國際 市場信心回來了！波音737Max獲200架大單 - 國際 基改真菌滅蚊 西非試驗成功 - 國際 新潟發生芮氏規模6.8強震 第1波海嘯已到岸 - 國際 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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