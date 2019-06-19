香港信報19日報導，美國貿易代表萊海澤（Robert Lighthizer）出席參議院財政委員會聽證會，指出僅利用加徵關稅，可能不足以迫使中國大陸推行美方要求的經濟改革，但承認對話失敗後，實施關稅是唯一手段。他又說，不知道能否以關稅令中方停止作弊。

萊海澤指出，對於向中國貨品徵收新一輪關稅，目前仍沒有最後決定。但是透過對話是行不通的，美國在這方面已經做了20年。

(工商 )