繼交通部公路總局核定新北市10座停車場工程前瞻計畫補助，爭取到中央補助款16億，新北市長侯友宜再為市政建設找財源，侯友宜19日晚間宴請新北市12位立委，針對新北市重大建設，懇託立委爭取中央經費支持。

侯友宜今天上午出席市政會議時表示，上任半年來，不管是跑行程或私底下碰面，立委們都相當支持新北市政，此次餐會除了藉機會感謝他們，此外，市政工作很需要中央支持，建設推動也仰賴立委向中央溝通，適時反映地方需求，爭取經費。

侯友宜說，如果市府與中央的溝通做得不夠，市政工作尚未達成目標，要拜託立委幫忙，包括水利、城鄉、交通、環境、教育等重要建設，會把所有資料整理好，今晚逐一向立委報告、說明，強調，市府與立委們一起並肩作戰，為新北市民做事，爭取應有的資源。

新聞局長蔣志薇指出，市府目前已匯整7大類建設、共105案，盼爭取中央經費補助，另有21案需要中央行政協助。

(中時 )