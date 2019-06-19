藝人阿翔身為人夫卻與謝忻激吻引發眾怒，阿翔妻子Grace雖然發聲明細數阿翔過往的好、選擇原諒，甚至願意為他「撐傘」。不過律師馬在勤認為，這篇聲明背後其實藏了某些意義，通常此類案件會有2種模式，一種是鬥智，一種是鬥氣。

馬在勤在談話節目中分析，Grace的做法在諮商案件中其實是非常標準的SOP，從現實層面來看，若將阿翔這隻一年能賺上千萬的「金雞母」殺掉再和他分開，這算盤怎麼打也不對！假設阿翔夫妻名下財產都在不動產，選擇鬥氣的話，從此分道揚鑣，如果女方3個小孩都要，本身的財力又沒辦法去應付這些房貸的話，受害的反而是女方。

馬在勤說，若女方的經濟條件不是站在很有利的地位時，不如選擇鬥智，尤其阿翔是公眾人物，如果他有很大的經濟來源是來自於公眾形象，應該是用繩子把它套起來，讓他繼續去賺。馬在勤說，Grace的聲明若反過來寫阿翔跟謝忻如何如何、被發現好幾次等等，反而會毀掉，因此他認為，這是元配在案件中應該考慮的一個層面。

阿翔道歉網酸「哭不出來」 兩性專家怒:只為利益

(中時電子報)