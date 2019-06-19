基隆市政府舉辦特色美食節行銷推廣記者會。（張穎齊攝）

北基海鮮戰不停！新北市長侯友宜6日拋出全台一半小卷來自新北瑞芳深澳，引發基隆抗議，基隆市長林右昌反擊萬里蟹大部分產自基隆；不料前新北市長朱立倫昨（18）日稱基隆應自創品牌，林右昌今（19）日再度回擊，強調漁夫鍋就是基隆的品牌，選一選還是基隆CP值比較高。

林右昌表示，最近在講螃蟹和小卷哪裡多，朱立倫也講到要重視品牌，但他要和朱立倫與侯友宜說明，像基隆的漁夫鍋就是特色品牌，民眾到萬里可能只是吃到螃蟹，不過到了基隆卻可以一次吃到小卷、螃蟹、蝦子等，選一選還是基隆的CP值比較高。

「邀請侯友宜來參加基隆鎖管季！」林右昌說，基隆接下來有鎖管季和美食特色節，他在昨日就有請辦公室同仁邀請侯友宜來參加已經舉辦15年的基隆鎖管季，可以感受鎖管季的博大精深，以及美味的海鮮食材，他相信基隆市和新北市可以一起來合作，推廣更多的海鮮與海洋文化，讓所有台灣人民都能夠享用最珍貴的海鮮，大家作伙來打拚。

他還說，為了創造基隆的都市風情與味道，6月至9月有非常多跟海洋有關的活動；為提高基隆餐飲環境水準，除了舉辦美食競賽，9月14日起的中秋節連假，還有舉辦烤肉音樂趴，這是全台少有的風情，請大家一定要來碧砂漁港參加這場畢生難忘的晚會。

至於漁夫鍋比賽，林右昌說，9月28日會選出優勝者，讓大家拭目以待會有什麼樣子的漁夫鍋及海鮮美食饗宴，呼籲民眾夏天到了就來基隆玩，吃最棒的基隆海鮮。

(中時 )