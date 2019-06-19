小甜甜傳翻臉謝忻 王少偉這樣回應 12:382019/06/19 中時 洪秀瑛 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 王少偉今早受訪談謝忻、小甜甜。洪秀瑛攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 三人一直是好友，如今謝忻爆不倫戀，小甜甜和謝忻的友情也「變質」。取自臉書 謝忻和阿翔爆不倫戀，傳小甜甜為此和閨蜜謝忻翻臉？王少偉說，「每個人想法不同，她應該是生氣，不是失望。我其實，很希望周遭的女生有很好的對象，他們的感情生活本來就不豐富，碰到有人追求就容易理智線斷掉，我們好歸好，但我不會去過問她們的感情世界」。 他提到當初和謝忻熟識，是因為他在自家附近聽到有貓咪哀嚎聲音，他問謝忻怎麼辦，有天他和謝忻、小甜甜在半夜一起沿著聲音去找貓，從晚上11點多找到凌晨，後來因為太晚我們才離開，然後把貓罐頭放著，「這是我對她的第一印象」。 (中時 ) #小甜甜 #我們 #聲音 #感情 #貓咪 也許您會感興趣 推薦閱讀 小S扮徐老師壓力大失蹤 阿雅：妳那時男友還打給我 14:302019/06/15 娛樂 韓：若當總統絕不實施一國兩制 除非 Over My Dead Body 17:402019/06/15 政治 被問韓有做什麼事？ 日本韓粉一番話讓運將點頭 21:522019/06/16 政治 貓在愛車上開趴 女車主傻眼求助 10:362019/06/17 日常 暗批谷歌、臉書 庫克稱科技公司要為自己混亂負責 11:512019/06/17 財經 貓咪平常在幹嘛？主子視角曝光秘密 16:222019/06/17 新知 習川會提反送中？陸外交部：若帶偏見堅決反對 17:462019/06/17 財經 他們買票我們也來買 前女里長涉賄判無罪 15:052019/06/18 社會 找回名字 蔡英文：讓原住民轉型正義觀點成生活DNA 16:322019/06/18 政治 美國軍方擬採取行動 防止大陸實體取得供應商關鍵技術 22:112019/06/18 國際 娛樂熱門新聞 謝忻慘狀曝光 「過來人」劉至翰看不下去…挺身護花！ - 娛樂 阿翔妻為何原諒？律師揭背後意義 - 娛樂 劉嘉玲肩帶滑落掉出雙峰 53歲好身材網看傻 - 娛樂 閃嫁Akira 林志玲謝卡曝光28字透露新婚心境 - 娛樂 謝忻來電無助爆哭 王少偉曝她當小三真實原因 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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