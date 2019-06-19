三人一直是好友，如今謝忻爆不倫戀，小甜甜和謝忻的友情也「變質」。取自臉書

謝忻和阿翔爆不倫戀，傳小甜甜為此和閨蜜謝忻翻臉？王少偉說，「每個人想法不同，她應該是生氣，不是失望。我其實，很希望周遭的女生有很好的對象，他們的感情生活本來就不豐富，碰到有人追求就容易理智線斷掉，我們好歸好，但我不會去過問她們的感情世界」。

他提到當初和謝忻熟識，是因為他在自家附近聽到有貓咪哀嚎聲音，他問謝忻怎麼辦，有天他和謝忻、小甜甜在半夜一起沿著聲音去找貓，從晚上11點多找到凌晨，後來因為太晚我們才離開，然後把貓罐頭放著，「這是我對她的第一印象」。

(中時 )