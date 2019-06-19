大家都明白油炸物、拉麵這類的飲食熱量高，因此對想減肥的人來說能不碰就不碰，有日本專家推薦了一個不容易發胖的辦法，吃油炸物之前，先淋上檸檬汁，比起直接吃還不易發胖。

根據《早安健康》報導，日本管理營養師赤石定典表示，吃炸物時，可以淋上檸檬汁一起食用，檸檬汁含檸檬酸可促進代謝，同時檸檬的成分「聖草次苷」也有抑制脂肪被腸道吸收的作用，比起只吃炸物更不容易發胖。

日本廣島大學檸檬健康科學專案研究中心主任飯田忠行教授也指出，有肥胖問題的人，體內脂肪細胞會大量分泌「瘦素」幫助抑制食慾，不過身體會對瘦素產生抗性、抑制食慾的效果變差。有研究指出，常吃檸檬的人，血液中瘦素濃度通常較低，這可能顯示，常吃檸檬的人，體內脂肪細胞較少、較無瘦素抗性，因此他推斷檸檬可能具備減肥效果。

另外，赤石定典補充，三種拉麵口味，鹽味、醬油、味噌拉麵之中，味噌拉麵可能比起其他兩者更不易胖，他解釋，味噌拉麵含有大豆皂素，大豆皂素能抑制醣類、脂質吸收，比起其他的拉麵還不容易發胖。

(中時電子報)