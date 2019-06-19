年過35歲後，發現自己越來越健忘，常想不出朋友名字、或談話中常一句話想不起來怎麼表達，小心！可能是僵化腦症狀。日醫師表示，僵化腦是因長期過度用腦與年齡增長造成，會出現記憶力減退、言談間詞不達意，恐是失智症的前兆。腦醫學博士對此也提出3招醒腦方法，像是重看10年前讀過的書、出門10分鐘前再次檢查包包、多背成語等方式來活化腦細胞。

據《早安健康》報導，日本腦神經外科醫師築山節表示，僵化腦是因為長期過度用腦與年齡增長而導致，記憶力減退、言談間詞不達意、反應變慢等症狀，同時意味著大腦開始衰退，甚至可能是癡呆的前兆，人在35歲過後，尤其要注意大腦的變化，並給予適當休息。

日本腦醫學博士加藤俊德也指出，大腦中有著思考、情感、聽覺、理解等掌管不同機能的腦細胞區域，而僵化腦就在於腦中的「理解機制」衰弱，大腦反應變慢、無法及時理解現狀再發出應對指令，對此，他提出3招對策，來提升大腦理解力，活化腦細胞。

1.再看一次10年前讀過的書

加藤俊德提到，重讀一遍十年前閱讀過的書，並做出心得。經過十年的時間與歷練，相信對於一本書的感觸多少會不同。接著再以現在的觀點來分析兩份感想，藉此鍛鍊腦中語言理解的機制。

2.出門前10分鐘，整理一次包包中的東西

加藤俊德表示，在有限的時間內，大腦會因為緊迫感而動得更快，固定在出門十分鐘前整理包包，並要求大腦快速思考是否忘記關燈、沒拿車鑰匙等「是否遺漏了些什麼？」等問題，可刺激大腦，活絡腦中的理解機制。

3.多背成語

在短短四個字內，成語就能囊括深遠的歷史典故與哲學意涵，背成語的同時，記憶其背後的故事，對於提高大腦理解力有不錯的效果。

(中時電子報)