盼NCC拿出專業與良知！韓國瑜出面力挺中天

針對行政院副院長陳其邁19日南下高雄主持「重要蚊媒傳染病防治協助地方專案會議」，高雄市長韓國瑜受訪表示，他不會去小鼻子小眼睛，這很好啊！代表中央攜手地方共同防疫；由於市府編列防疫預算已用90﹪，企盼中央補助款能盡量補助，高市代表出席依然會提同樣需求。

韓國瑜指出，「防疫上我們正要請軍方化學兵投入協助噴藥」，高雄已和以往不一樣，2019高雄是全台灣、全世界都在看，關注度非常高，所以高雄城市形象很重要，像是有觀光客等，聽到登革熱就不來，對高雄影響很大。

韓說，「所以有綠營批評怎會市長第二預備金用這麼快？我也知道預備金很珍貴，是市長緊要關頭的私房錢，但我們為什麼要花6500萬元清溝渠，清了才知到淤塞是多麼嚴重」；韓指出，一是下大雨淹水被罵翻才去清，二是主動動手去清，就算同仁再苦再累都不在乎，「因為一定要完成市民朋友對我們的交付」。

韓表示，對於溝渠淤塞，他不想再去指責前朝政府，這樣於事無補，強調「我們現任政府該為市民朋友做多少就做多少，挖了才知道為何下雨就淹水，高雄市民真辛苦」。另對於鳳山區里長抗議取消防疫噴藥？高市府澄清，沒有取消，為讓居民安心，也強化噴藥消毒，市長已裁示由民政系統協調化學兵加入。

高市府說，臨時改期是因區長未確認防疫時間行程即先行通知里長，已特別向里民致歉；但請民眾放心，只要確認時程，即會啟動相關行動。環保局擬分為兩階段共4個行政區，有登革熱病例的三民丶鳯山為第一階段；苓雅丶前鎮為第二階段。

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(中時 )