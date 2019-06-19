馮惠宜／台中報導

台中42歲賴姓男子日前領了百萬現金要付車款，騎車回家突然接到太太請他幫忙停車，停好車才發現百萬現金不見了，急忙到台中市警局第五分局松安派出所報案，經員警陪同他四處搜尋後，才發現他的包包原封不動的放在車上並無遺失，男子才一臉尷尬地說：「沒想到這種烏龍也發生在我身上」。

賴男凌晨一點多打電話到松安派出所求助，稱開車返家後，將車輛停放在地下室的車位後，隨即搭電梯上樓，過程中接獲也剛返家妻子來電需要幫忙停車，於是賴男又搭電梯坐到地下室協助妻子停車，在停好車輛後，遍尋不著包包，因為內有隔天要付給車商的新台幣一百萬元現金，急忙向警方求助。

松安派出所員警仔細聽完男子的陳述後，請男子靜下心來回想，途中是否還有去過其它地方，並陪同男子到住家地下室的車上尋找，在快接近賴男妻子的車輛旁時，員警一眼就看到車旁的機車上有一個包包，就是賴男尋找的包包！經檢視後，裡頭的百萬現金原封不動。

原本一臉緊張的賴男，瞬間一臉尷尬向員警說道：「歹謝喔！沒想到這種烏龍發生在我身上」，鬆了一口氣的賴男心懷感謝的告訴員警，雖然是鬧了場烏龍，但在過程中他看到警方的熱心與耐心，心裡非常感動。

(中時 )