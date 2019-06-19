高雄市長韓國瑜力拚國民黨總統初選，台中場造勢活動將於本周六於台中市七期老虎城舉行，當天活種主持人包括立委許淑華、北市議員王欣儀、戴錫欽、王鴻薇、應曉薇等人，因應近日天氣炎熱，造勢活動首度延後到下午3時開始，報名情況踴躍，預估將有15萬人到場挺韓。

擔任台中場挺韓造勢活動主持人的黨籍議員王欣儀、戴錫欽、應曉薇、唐慧琳今舉行記者會，公布當天活動流程，王欣儀表示，近來天氣炎熱，上周芸林場不少人出現中暑現象，因此，主辦單位決定把活動時間從下午1時至6時，調整為下午3時至晚間8時，韓國瑜預計晚間7時大進場，發表完懇託詞後將與民眾大合唱。

戴錫欽則表示，這次台中場除傳統的國瑜夜市外，新增公益攤位，像是捐血活動、太陽餅義賣、盲人按摩等，捐血活動從上午10時至下午6時，有意捐血民眾記得攜帶有照片證件於指定時間到場。

國民黨總統初選民調預計7月5日展開，近期傳出接到民調千萬別說支持韓國瑜，不然會從國民黨正式初選民調除名，同時還附上新北市議員唐慧琳服務處電話。對此，唐慧琳今澄清，完全沒有這件事情，難怪最近韓民調會下滑，原來是有人用不入流方式拉低韓民調。

(中時 )