19日上午11點01飛越720公里高空取像時，同學師長一起興奮地仰起頭、揮舞雙手，歡呼「拍我、拍我」「看得到嗎？」一起留下紀念性的一刻。（吳敏菁攝）

19日上午11點01飛越720公里高空取像時，同學師長一起興奮地仰起頭、揮舞雙手，歡呼「拍我、拍我」「看得到嗎？」一起留下紀念性的一刻。（吳敏菁攝）

19日上午11點01飛越720公里高空取像時，同學師長一起興奮地仰起頭、揮舞雙手，歡呼「拍我、拍我」「看得到嗎？」一起留下紀念性的一刻。（吳敏菁攝）

為祝福福爾摩沙號衛生七號順利發射，科技部、國家實驗研究院、國研院太空中心推出第二大波「空拍」，彰化高商一、二年級1350同學排出FS7字樣，當福衛五號，19日上午11點01飛越720公里高空取像時，同學師長一起興奮地仰起頭、揮舞雙手，歡呼「拍我、拍我」「看得到嗎？」一起留下紀念性的一刻。

福衛七號，是國家衛星，也是台美最大科學合作案，主要工作進行全球氣象預報、氣象變遷研究、電離層動態監測等。

彰商校長粘淑真表示，彰化高商因為學生人數和場地適合，被選中加入「全民太空任務」，學生歡喜又振奮參與進這場科學盛事，期許福衛七號發射後提供氣象資料，有效提高台灣和全世界氣象預報及預料天氣預測著準確度。

衛福七號今年4月16日運抵美國佛羅里達州甘乃迪太空中心，預計台灣時間6月25日由太空探索空計公司SpaceX 的獵鷹重型火箭他在發射升空，國研院太空中心利用福爾摩沙衛生五號每日兩日再訪台灣特色，推出大型空拍活動，由福衛五號從720公里高空取像。

福衛五號必須在晴朗無雲天氣才能順利取得影像，19日天空情朗，順利拍攝到地面FS7字樣，彰商師生一起歡呼，科技部也將於今天將這一張照片一起呈現給大眾。

(中時 )