就讀國中的一對14歲小情侶，因女方提分手引發小男友不滿，將女生的裸照及自慰影片傳給同學，其中一名收到照、影片的男同學不但再散布給其他同學，更在校車上播放，女生母親憤而向台北地方法院提告損害賠償，北院審理後，判決男友及其父母要賠償54萬元，男同學及其父母要賠償16.5萬元，全案可上訴。

原告少女及母親主張，她在2016年6月與男友交往，當時在校車上有口交及撫摸下體的猥褻行為，雙方也以通訊軟體互傳裸露隱部位的照片及自慰影片，隔年女方提分手，男方卻傳送「妳就回家看網路上有沒有妳的照片」的訊息，並將私密照、影片傳給多名同學。

其中一名男同學收到照、影片後，在通訊軟體群組內再傳給多名同學觀看，甚至在暑期輔導放學時，在校車上用手機播放自慰影片，社團課也用手機播放。造成小女生身心受創，請求小男友及其父母賠償120萬元，散布的男同學及其父母賠償30萬元。

被告男友及父母則辯稱，小情侶交往是兩情相悅，而校車上的口交等行為是女生主動，雙方互傳私密照是女生要求交換以培養感情，之後因女生與其他男性過從甚密且有曖昧親密舉止，男友因此情感受創，因此急於挽回少女才有過激或不當言詞，無法接受巨額賠償。

男同學及家長則答辯，影片並沒有拍到少女的臉部，沒有侵害少女的名譽權；男同學案發時14歲，對於性產生好奇且懵懂，轉傳裸照和影片給同學看後，與原告女生的互動也沒有因此改變，並非惡意損害女生的權利。

法院審理後，認為小男友及男同學的行為確對小女生告成侵害，小女生的人際關係必遭負面影響而需重建，衡諸三方經濟及家庭狀況，判男友及父母應賠償少女和母親54萬元、男同學和父母應賠償少女和母親16.5萬元。

(中時 )