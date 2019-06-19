朱立倫今上午至土城四季托嬰中心參訪。（許哲瑗攝）

臺北長柯文哲日前曾說對一國兩制應該「什麼都不要講」，因為兩岸這張考卷怎麼考都不會及格；對此，前新北市長朱立倫19日反酸，柯市長最大的問題就是沒有堅定的立場，變來變去，一下說兩岸一家親、一下又後悔說兩岸一家親，最近又開始講兩岸一家親，「到底你的立場是什麼？」

朱立倫今上午至土城四季托嬰中心參訪，接受媒體聯訪，外界認為香港「反送中」運動讓蔡英文總統「撿到槍」，抗爭學生也質疑所謂「和平協議」只是包裝一國兩制；朱立倫強調，兩岸最重要的是「要和平、要合作」，他發表的是「和平宣言」，而非「和平協議」，他堅決反對一國兩制，這是一直以來堅定的立場。

朱立倫強調，對於所有對「一國兩制」存有幻想的朋友們，看一看今天發生在香港的情況，很明顯的，「唯有堅持自由、民主的中華民國，才是唯一一條路。」

行政院長蘇貞昌嗆高雄市長韓國瑜，「治一隻蚊子都治不好還想治國」，是否會覺得中央已經淪為民進黨的競選總部？朱說，很感慨，選舉還有半年，希望蘇院長至少這幾個月做好行政院工作，不要淪為「民進黨的競選總部」，也不要淪為「民進黨的行政院長」，好好當中華民國的行政院長。

朱立倫表示，他是最能平衡美國、中國大陸，最重要的國民黨主要候選人，相信美國會對朱立倫放心、中國大陸也會覺得朱很安心，至少全臺灣民眾，都可以非常放心、安心的選擇朱立倫成為中華民國總統。

(中時 )