寇世勳已經是第二次飾演秦始皇。（圖／龍華電視提供）

李東學飾演的蒙恬對楊冪飾演的嬴靈公主一見傾心。（圖／龍華電視提供）

《大秦直道》是再現大秦王朝全盛時期的歷史正劇，沒有選擇人們熟知的萬里長城、兵馬俑為題材，而是選擇了相對冷門的秦直道工程作為劇的主軸。楊冪飾演的靈兒，因長相酷似年輕時期的玉妃娘娘，被秦始皇嬴政(寇世勳 飾)認作養女，為了繼承生父的遺志，說服秦始皇力排眾議，修建了千古第一道「秦直道」。

劇中蒙恬(李東學 飾)與嬴靈公主(楊冪 飾)的動人愛情故事，是一大看點，尤其蒙恬又是嬴靈公主的禮儀啟蒙老師，可謂「師生戀」先驅。李東學為了演出驍勇善戰的蒙恬，在戲裡幾乎每天要穿上重達20公斤左右的銅質鎧甲，因此被長槍劃傷眉毛和嘴唇，還差一點就傷到眼睛。在修建秦直道而與秦始皇愛女嬴靈公主相遇並一見傾心，兩人突破重重難關，最終成為眷屬。

秦始皇嬴政是影視劇中出現次數最多的古代帝王之一，是極富傳奇色彩的劃時代人物，至今已有30多人扮演過，寇世勳已是第二次飾演秦始皇，而這次在《大秦直道》的秦始皇，應該是歷年來最具人性，感情上專情於玉妃娘娘，朝政上懂得體恤百姓，聽取諫言。

《大秦直道》由楊冪、李東學、寇世勳等人主演，講述秦始皇統一六國後，為方便運輸剿滅盜匪，將國內最後的三十萬人馬和國庫中最後的財力物力交由蒙恬、蒙毅修建秦直道，隨著人物力的過度使用，引發了朝廷內部明爭暗鬥的故事。 《大秦直道》將於6月19日起，每週一至週五晚間七點於龍華戲劇台MOD352頻道播出。

(中時電子報)