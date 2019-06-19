農委會主委陳吉仲（右4）今（19）日出席「台北國際食品展覽會」台灣館開幕典禮。（游昇俯攝）

為推動農藥巴拉刈退場，農委會主委陳吉仲日前以自己父親噴藥，「差點整個眼睛要挖掉」為例，說明劇毒農藥退場的必要性。陳吉仲今（19）日強調，農委會對巴拉刈退場政策非常堅定，不會有任何改變；至於有立委酸他「不孝」，陳吉仲則一度哽咽的說，父親受傷自己當然要負最大責任，但正因為巴拉刈傷害農民，更需要堅定讓它退場。

陳吉仲今日出席「台北國際食品展覽會」台灣館開幕典禮。針對禁用巴拉刈惹議，陳吉仲再次表示，全世界77國家都禁掉了，韓國2012年就禁掉，大陸也在禁，我們還用這麼劇毒的農藥，對農民健康有幫助嗎？

他說，農委會不是民進黨執政才讓劇毒農藥退場，民國60幾年迄今，劇毒農藥退場超過100多個，劇毒農藥退場，安全的農藥才會進來，完全是依照專業考量；若因為外界政治因素讓專業農藥管理受到影響，我們要問，農業還可以再往前走嗎？

對於外界質疑巴拉刈因可用於自殺便禁用，是否開車、買刀都要禁？陳吉仲也澄清，自殺本來就有各種方式，不是因為能自殺才把巴拉刈禁掉，而是因為它是劇毒，我們請代耕業者噴巴拉刈，就因為太毒不願意噴，為什麼要讓農民自己來噴？而且，噴藥需要完整防護，試問是否每個農民都可以做到？

陳吉仲說，「批評禁用巴拉刈的人，我建議他自己去噴看看，看巴拉刈是不是劇毒」。

針對立委陳宜民日前批陳吉仲消費自己父親，酸他連副護目鏡都不願提供父親，「簡直就是不孝」。陳吉仲表示，他就是因為看到鄉下、不只是他父親，太多農民在生產行為中有太多可以幫助他們的，包括農藥噴灑需要完整防備措施，當然希望盡快來幫助他們。

談到自己父親，陳吉仲更不禁哽咽，一時間說不出話來。他說，對於父親受傷，他當然深感、覺得自己要負最大的責任，他會勸父親以後噴灑農藥要保護自己，但請大家看看有多少農民因噴灑農藥而送醫院的，故讓劇毒農藥退場這個態度絕對不會改變。

(中時 )