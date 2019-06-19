二信高中多益900分以上6人中，有5位是外語科學生，，（左起）為朱冠穎、黃奕舜、詹莉萱、莊佩蓉、涂可諭。（二信高中提供）

就讀二信高中一年級的朱冠穎，第一次應試就考到900分的多益高分。（二信高中提供）

今年5月多益檢定成績公布，基隆市二信高中考取600分以上的學生高達104人，刷新歷年來記錄，其中獲得860分以上有12人，可獲得最高等級的「金色」證書。就讀高一的朱冠穎，第一次應試就考出900高分，讓他有了升學的保障，未來想藉由自己的外語能力，幫助家業。

二信高中統計，今年多益檢定900分以上共有6人，其中光是應用外語科就占了5人，成績最為突出，分別是940分的莊佩蓉、920分的詹莉萱、920分的涂可諭、905分的黃奕舜、900分的朱冠穎。其中，朱冠穎是在美國出生的孩子，直到國小3年級才回到新北市萬里區崁腳國小就讀，今年高一第一次應試就考出900高分。

朱冠穎表示，國小3年級時，爸爸為了返國照顧奶奶而捨棄了美國工作，舉家回到萬里，由於自己有英文的基礎，加上未來希望能藉由自己的能力來幫父母的事業，因此國中就想往英語文領域發展。

朱冠穎說，他發現基隆二信高中的應用外語科，除了有升學優勢外，學校也相當重視輔導學生，協助學生拿到企業界重視的多益英檢高分，讓他未來不僅發展空間大，並具有良好的國際競爭力。

二信高中表示，應用外語科在課程及輔導雙重助力下，參加多益檢定年年有好表現，滿分990分的多益，繼第1屆的黃如妍在高二考出970分，今年高三的陳姵頤是目前最高分記錄保持者，陳姵頤在去年高二時就考出接近滿分的985分，教務主任劉俊濰更對此表示「應該很快會考出多益滿分」。

(中時 )