樹林警分局三多派出所警員謝富全於日前擔服值班勤務時，協助一位民眾在兩小時內找回遺失的手機，高效率、親切認真態度獲民眾好評。

三多派出所警員謝富全表示，日前擔服值班時，突然一位吳姓民眾急忙的衝進派出所尋求協助，他一邊安撫民眾吳女的情緒，一邊傾聽吳女的需求，原來吳女在當日中午從樹林區坐計程車返回新莊區住家後，發現自己手機遺失，雖沿路找尋卻仍無所獲，懷疑是掉在計程車上，於是焦急的到派出所尋求協助。

謝員得知後，先詢問該手機是否有開啟手機定位功能，吳女表示平時都保持開啟中，於是謝員利用該功能發現手機正定位在新莊區後港一路附近，再調閱吳女乘坐計程車路線沿線監視器，找到吳女所搭乘的計程車，經聯繫上司機，終於找回遺失的手機。

樹林警分局表示，吳女當日還特地買了飲料和炸雞，慰勞辛苦的員警，隔日為了感謝員警熱心協助，撥打110請上級單位予以表揚，除了感謝員警在短時間內找回遺失的手機，更對員警高效率的為民服務表現印象深刻。

(中時 )