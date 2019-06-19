Kyrie Irving moving rumor is real, screengrab from his recent IG video, and a pic from the https://t.co/4fD9QNUDQP listing of the house pic.twitter.com/7j8fvMWt0c — Cameron Woodyard (@camw_) 2019年6月17日

儘管塞爾提克後衛厄文還沒確定跳槽籃網或尼克其中1支紐約球隊，但他趕著搬家的行為，未免也太過無情了！《WTP Sports》記者丹特圖洛19日爆料，搬家公司的卡車已把厄文在波士頓家中物品搬去紐約，甚至房子已經掛牌出售。

丹特圖洛更貼出一台搬家公司的大卡車，停在厄文位居波士頓郊區韋斯頓(距離波士頓市中心約17英里)的房外準備搬家照片，儘管網友質疑照片真實性，丹特圖洛卻隨即回覆，這張照片是藉由他的私人來源取得，真實性絕對很高。

實際上厄文離隊的姿態相當明顯，因為他除了宣告跳脫最後1年合約成為自由球員，也更換新的經紀公司，更誇張的是，自從今年東區準決賽被公鹿淘汰後，厄文幾乎完全不跟塞爾提克高層交流，簡直連談判續約的空間或機會都不給。

《SI》記者曼尼克斯也在19日解釋，厄文與塞爾提克之間到底出了什麼問題，「上季從開始到結束，就是一場災難，他跟隊上年輕球員關係欠佳，尤其是傑倫布朗，彼此之間的氛圍很差，因為厄文欠缺領導能力，他在這方面做得很失敗。」

「厄文也是第1個在塞爾提克總教練史蒂文斯麾下，卻不享受他執教方式的人，兩人之間關係更是很不穩固。」看來厄文該要自我檢討一下，為何能在塞爾提克搞到自己跟隊友、總教練之間關係如此緊繃，否則他去哪的下場都一樣。

(中時電子報)