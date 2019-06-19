成勛和韓寶凜雙人海報富有喜感。（圖／龍華電視提供）

韓寶凜過去曾演出兩大「韓國公共財」合作，因此有了「玄彬前妻」和「蘇志燮初戀」頭銜，讓粉絲們羨慕不已。之後她首次挑大樑演出女主角，和「浪漫喜劇王」成勛合作，兩人從相看兩相厭到高甜小鹿亂撞互動，成勛受訪更不諱言：「吻戲拍得好是因為帶著喜歡的心情才會有好看的畫面」。

成勛在出演《焦急羅曼史》之後，「本部長」的形象獲得台灣粉絲喜愛，這次在劇中飾演不輕易顯露感情的撲克臉、性格龜毛的完美主義者。不同於演戲時帥氣霸道，私下是個吃貨，因參加綜藝節目《我獨自生活》吃奇異果皮之類的超反差行為被稱為傻瓜，剛出道被嫌棄的彆腳演技至今逐漸成熟，個性真誠，有問必答。

韓寶凜長相精緻、身材姣好，常常飾演任性富家千金，在此劇有別以往惡女形象，只要質疑她最愛的電玩遊戲，她會用熱情將對方KO。真實世界的韓寶凜喜歡在IG分享生活，興趣廣泛，喜歡學習和嘗試新東西像是RAP、滑板、跳傘等，還持有爵士舞教師等多項執照。

成勛和韓寶凜兩個人都是演藝圈多才多藝的演員，並且都在2011年出道，個別和蘇志燮合作過，連導演都說兩個人默契十足，從海報上就可看出超有CP感。成勛飾演復活率 100% 的企業危機整合專家和韓寶凜飾演的電玩宅女，聯手解決公司的經營危機、轉虧為盈！是成勛繼《焦急的羅曼史》後另一齣浪漫喜劇片。《打怪羅曼史Level Up》將於7月11日起，手機追劇不間斷「歡樂看FainTV 」，每周四、五同步韓國。請鎖定7月27日起，每周六晚間9點在MOD 353頻道『龍華偶像台』，全台電視首播。

(中時電子報)