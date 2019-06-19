韓國年度大戲《阿斯達年代記》四位主要演員接受Netflix專訪時輪番爆料透露宋仲基與金智媛是NG王，金玉彬現場邊吃邊拍依舊維持好身材有撇步，宋仲基展現「肌」情背後苦情，但透露「她」竟是避寒先鋒！《阿斯達年代記》第二部即將播出，第六集片尾劇情大突破，宋仲基再以全新造型登場超吸睛。打造最強韓劇帝國聯盟！Netflix最新韓劇片單大公開，不用等搶先收看免劇慌，《阿斯達年代記》每周六日22：30上線。

《阿斯達年代記》主要演員群宋仲基、張東健、金智媛、金玉彬日前接受Netflix獨家專訪，四位演員以快問快答的方式被問到誰是NG王時，宋仲基一臉坦然表示：「我無條件認同我是NG王！」並說明在跟劇中同族的人以及金智媛在一起的時候他就很愛開大家玩笑，所以會忍不住笑場，不過他似乎不甘心一人獨佔此「殊榮」還拉金智媛下海，金智媛也坦言宋仲基實在太好笑了，所以會忍不住跟著笑場，兩人甘願當NG天王天后。

而被問到誰最愛吃零食時，所有人都相當有默契地指著金玉彬。金玉彬笑著表示因為自己很愛吃東西，所以身邊隨時帶著零食餅乾或爆米花，身材纖細的她雖然依舊怕發胖，不過她也傳授撇步，只要吃了零食就會靠運動來消耗熱量。張東健也忍不住追加爆料新戲記者會當天開始之前，通常演員們都怕吃東西會因為緊張而不舒服就此忌口，但沒想到金玉彬一抵達現場便「開吃」，金玉彬也立刻細數當天吃了三明治及馬卡龍，宋仲基聽了都忍不住轉頭追問：「妳還有吃馬卡龍喔？」金玉彬笑著表示因為是宋仲基粉絲送的，吃了甜的東西心情會變好，所以才會放心地吃，四人歡笑聲不斷，再加上金智媛日前接受韓媒訪問就有提到拍戲時她的造型上都會側背著一個小包包，貼心的她知道金玉彬很愛吃零食，所以小包包裡都會放著零食隨時要給金玉彬吃，可見四人在現場累積深厚的好感情。

《阿斯達年代記》去年年底開拍時，正逢韓國零下18度寒冬，被問到四人當中誰最怕冷時，宋仲基、張東健、金智媛依舊有默契地指著金玉彬，金玉彬也相當專業分享避寒密技就是穿了全系列的發熱背心、發熱褲、發熱鞋來避寒。儘管四人當中是宋仲基露「肌」露最徹底的，宋仲基也曾透露在拍戲現場，因為自己雖然是帥氣展現身材，但由於也是穿最少的人而相當地冷，冷到只能抱著馬取暖，但是他們依舊認定金玉彬根本就是「避寒先驅」，專業撇步多到無人能敵。

隨著第六集的播出，《阿斯達年代記》第一部「預言的孩子們」落幕，第二部「傾覆的天空，站起來的土地」即將登場，在最新的集數裡，張東健飾演的妥坤逆倫殺了父親，順利繼承阿斯達聯盟長，宋仲基所飾演的銀殲為了救金智媛所飾演的坦雅以及坦雅所屬的瓦韓族，在與妥坤對決時意外發現了對方的身世之謎。此外，張東健與金玉彬所飾演的太遏何扶養多年的「養子」終於曝光，原來竟是銀殲的雙胞胎兄弟，劇情突然急轉，宋仲基又以全新的長髮裝扮登場一人分飾二角，讓觀眾們直呼超意外，更加期待接下來第二部的發展。

Netflix也隆重宣布，將打造最強韓劇帝國聯盟，要韓劇粉絲們追劇忙不完！除了每週六日22：30與韓國同步播出最新的《阿斯達年代記》之外，接下來還有影帝李政宰的最新電影《娑婆訶》、以及暌違戲劇圈十年的新戲《輔佐官》，改編自美國ABC 政治電視劇，由池珍熙主演的《指定倖存者：60天》，「國民歐巴」李昇基與「國民初戀」秀智的新戲《浪行驚爆點》，志洙與振永所主演的清新偶像劇《因為初戀是第一次》第二季等，讓韓劇粉絲們在這個夏天不會鬧劇荒，追劇追不完。

(中時 )