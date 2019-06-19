英國QS公布世界大學排名，台大居69名，比去年進步3名。（林志成攝）

英國高等教育機構QS今天公布2020世界大學排名，我國有11所大學進入前世界500大，其中台大是唯一進入百大的學校，名列第69名，比去年72名進步3名。相較之下，大陸有6校進入百大，台灣高教需要加油。

QS世界大學排名調查的指標，包括學術聲望、論文引用數、師生比、國際化、畢業生表現等。這次世界前5名的學校依序分別是：美國麻省理工學院、美國史丹佛大學、美國哈佛大學及英國牛津大學。

亞洲國家方面，前5名的大學分別，新加坡國立大學及南洋理工學院均排世界第11名、大陸清華大學第16名、大陸北京大學第22名、及日本東京大學第22名。

台灣有11所學校進入前500大，分別是台大第69名、清大第173名、成大第225名、交大第227名、台科大第251名、陽明第287名、台師大第331名、、北醫第379名、中山第410名、、中央第427名、長庚第484名。其中，僅台大進入世界100大。

大陸方面，有清大、北大、復旦、浙江大學、上海交大、中國科技大學等6校進入100大。其中清大、北大分居第16名、第22名，是史上最好的名次。

根據大陸媒體的分析，清大、北大連續5年排名上升，而更大的背景是整個大陸教育系統的持續進步。在今年的排名中，大陸參加排名的42所大學中，有25所較去年排名上升，有9所排名下降。

(中時 )