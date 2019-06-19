年僅23歲的日裔新秀山本喬丹(Jordan Yamamoto)在大聯盟僅2場先發，就已經寫下百年的歷史紀錄，他是自1908年來首位投手在生涯初登板後，連續2場比賽先發7局無失分，僅被擊出3支安打以下，更寫下馬林魚的隊史新紀錄，成為隊中閃亮的新星。

山本喬丹是日裔夏威夷人，13日因厄瑞納(Jose Urena)受傷，因此從2A直升大聯盟頂替先發，對戰紅雀繳出7局無失分、僅被敲3支安打的好投，讓所有人眼睛為之一亮。19日山本喬丹再度為馬林魚掛帥先發對戰紅雀，將紅雀完全壓制，先發7局僅被敲2支安打、無失分，飆出7次三振、有2次保送，馬林魚在山本喬丹好投，以及打線卡斯楚(Starlin Castro)、B.安德生(Brian Anderson)雙雙開轟之下，以6比0完封紅雀奪勝。

根據《Baseball-Reference.com》報導，山本喬丹是自1908年來，首位投手在生涯初登板後，連續2場比賽先發7局無失分，僅被擊出3支安打以下的新秀投手，而山本喬丹也寫下馬林魚隊史中，新秀投手在開啟職業生涯後，連續最多局沒有失分的紀錄(目前已連續14局)，寫下隊史紀錄外還有機會繼續推進，馬林魚上一個保持人是貝奇特(Josh Beckett)，在2001年創下的新秀投手連續10局無失分。

厄瑞納目前因腰部緊繃在15日被轉入60天傷兵名單中，山本喬丹抓住機會站穩大聯盟，並將繼續歷史性的開始在大聯盟的職業生涯，目前先發2場比賽，14局總共只被擊出5支安打，自責分率仍為0。

(中時電子報)