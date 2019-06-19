高雄市長韓國瑜19日中午接受廣播節目專訪，提到這陣子市府為高雄易淹水地點找病因，開始補箱涵破洞、清水溝，「我都不敢講，講了高雄市民一定抓狂」，200公分深的排水管淤塞到180、190公分，只剩5％排水功能，還得用機具去挖，難怪容易淹水、道路常坍塌，「高雄人這幾年到底怎麼熬過來的？」

韓國瑜說，上任後就像中醫望聞問切，列出68個易淹水點，要了解為什麼一下大雨，高雄就淹水，結果發現箱涵裡有1萬多個洞，根本沒有人敢相信。

他表示，後來開始清水溝，「我都不敢講，講了高雄市民一定抓狂」，200公分的排水管，淤塞幾乎到了180、190公分，排水功能剩不到5％，水怎麼可能排得出去？且清淤一般都是軟泥，沒想到工作人員用圓鍬去挖，太硬挖不動，只好出動山貓、怪手去挖。

韓國瑜認為，高雄市民很善良、很古意，以為每個縣市都如此，以為是常態，其實如果市政府好好去做，這是可以改善的，現在的市府就是默默在做，至今已修了133條道路，「像柯P拆了1座陸橋，我們都拆6座陸橋了！」

他說，去年市府沒編那麼多預算清水溝，他只好動用第二預備金，這是市長的私房錢，大概花了6500萬，因為不清不行，馬上颱風就要來了；接下去還要繼續鋪路、清水溝，重新盤點滯洪池，淹水點要抓出病因，不過有些道路不是市府管，是公路總局，或者經濟部的工業區管轄，要拜託他們趕快把水溝清乾淨。

韓國瑜表示，對於他參加國民黨總統初選，高雄鄉親心理一定有掙扎，怎麼市長做一半去選總統，「我也以此自問，但今年春節以後，一方面是市政壓力，一方面是海內外聲浪要求他捍衛中華民國國政，兩邊壓力非常大，我已經瘦了5公斤了」，所以他選擇直接訴諸人民，如果初選民調過了，他就繼續往前衝，如果初選民調沒過，也是人民的決定。

韓強調，目前為止，他周一至周五盡量以高雄市政府為主，假日若有其他縣市邀他去造勢或說明會，他去一下就趕快回高雄，不會忘記自己是高雄市長，肩上的工作那麼多，也絕不會放棄高雄市政，即使真的出線參選，競選總部放在高雄，當選後每周固定天數在高雄上班，這些都是過去沒發生過的。

(中時 )