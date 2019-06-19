日本18日晚間發生最大震度6強的新潟、山形地震，總務消防廳至19日上午9時45分的統計，山形、新潟、宮城、石川等4縣共26人受輕重傷，各地還傳出住宅破損、山坡坍塌等災害。日本氣象廳指出，今後受災的周邊部分地區可能下大雨，須嚴防土石流災害。

氣象廳指出，這次地震為芮氏規模6.7, 震央在山形縣外海，震央深度14公里，19日仍餘震不斷，至19日上午9時共有18次餘震。今後1週內還可能發生震度6強的強震，民眾最好將家中的家具固定好，並補充防災用品。

這起地震至目前前止未傳出有人罹難，新潟縣燕市有1人受重傷，山形縣鶴岡市有10人輕傷，山形、新潟、宮城、石川等4縣共26人受到輕重傷。

氣象廳指出，新潟、山形縣的日本海沿岸19日至晚間會出現雷雨，地震過後地盤鬆軟，造成土石災害的危險性高，故氣象廳已將新潟縣村上市以及山形縣鶴岡市發布大雨警報、土砂災害警戒情報的雨量標準降低，呼籲民眾要儘早警戒。

JR東日本指出，連接新潟和秋田縣的部分列車區間視情況通車，部分路線則停駛。上越、東北、北陸新幹線18日共有38班列車因地震延遲，1萬多人受到影響。各新幹線19日從首班車起便恢復正常通車。

東北電力公司指出，山形、新潟兩縣統計共有9232戶停電，19日清晨已全部恢復供電。道路方面，新潟縣村上市的國道345號和縣道52號因落石而使部分路段禁止通車。

(中時 )