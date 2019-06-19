韓國瑜市長金門高粱酒上市了！金門酒廠與高雄市政府聯手推出「韓國瑜市長旺旺來金門高粱酒」，將自6月21日起開放批售，每瓶售價780元，預期首批20萬瓶將造成韓粉搶購，掀起新一波熱潮。
金酒指出，這是金門酒廠首次打造的縣、市長紀念酒，新上市的韓國瑜市長Q版紀念酒有別於賣菜郎的韓市長，手上拿著1顆來自高雄熱銷的鳳梨，除象徵韓市長極力拓展台灣在地產品到海外市場外，也將帶動台灣經濟發展旺旺來。整體色系也以韓市長親民天藍色襯衫彰顯他的清新理念，最重要的是金門酒廠的龍紋飾，凸顯金酒的品質保證，還有跨界的韓語錄：「白酒的酒度，城市的溫度，禿子的亮度，絕配！」，缺一不可。
金酒董事長李增財表示，為響應韓市長的「庶民經濟」，金門酒廠特選2016年及2019年榮獲〈舊金山世界烈酒大賽〉年度最佳白酒獎及雙金牌獎的酒基來灌裝，號稱全世界唯一的最佳白酒、CP值最高外，也用最親民的價格與全民共享，有興趣者可洽詢金酒各門市、百貨專櫃。
(中時 )
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