「韓國瑜市長金門高粱酒」特選2016年及2019年榮獲〈舊金山世界烈酒大賽〉年度最佳白酒獎及雙金牌獎的酒基來灌裝。（李金生攝）

「韓國瑜市長金門高粱酒」有激勵人心的「韓語錄」。（李金生攝）

「韓國瑜市長金門高粱酒」激勵人心的「韓語錄」之一。（李金生攝）

「韓國瑜市長金門高粱酒」有來自高雄熱銷的鳳梨圖案，除象徵韓市長極力拓展台灣在地產品到海外市場外，也將帶動台灣經濟發展旺旺來。（李金生攝）

「韓國瑜市長金門高粱酒」在金酒生產線上加緊灌裝作業。（李金生攝）

「韓國瑜市長金門高粱酒」在金酒生產線上加緊灌裝作業之一。（李金生攝）

「韓國瑜市長金門高粱酒」每瓶售價780元，預期首批20萬瓶將造成韓粉搶購，掀起新一波熱潮。（李金生攝）

金酒生產線今起全面作業。加緊灌裝「韓國瑜市長金門高粱酒」。（李金生攝）

韓國瑜市長金門高粱酒上市了！金門酒廠與高雄市政府聯手推出「韓國瑜市長旺旺來金門高粱酒」，將自6月21日起開放批售，每瓶售價780元，預期首批20萬瓶將造成韓粉搶購，掀起新一波熱潮。

金酒指出，這是金門酒廠首次打造的縣、市長紀念酒，新上市的韓國瑜市長Q版紀念酒有別於賣菜郎的韓市長，手上拿著1顆來自高雄熱銷的鳳梨，除象徵韓市長極力拓展台灣在地產品到海外市場外，也將帶動台灣經濟發展旺旺來。整體色系也以韓市長親民天藍色襯衫彰顯他的清新理念，最重要的是金門酒廠的龍紋飾，凸顯金酒的品質保證，還有跨界的韓語錄：「白酒的酒度，城市的溫度，禿子的亮度，絕配！」，缺一不可。

金酒董事長李增財表示，為響應韓市長的「庶民經濟」，金門酒廠特選2016年及2019年榮獲〈舊金山世界烈酒大賽〉年度最佳白酒獎及雙金牌獎的酒基來灌裝，號稱全世界唯一的最佳白酒、CP值最高外，也用最親民的價格與全民共享，有興趣者可洽詢金酒各門市、百貨專櫃。

一上市立刻轟動！ 金門酒廠推韓國瑜紀念酒

(中時 )