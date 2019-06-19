國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏第一時間得知黃啟嘉初選勝出，相當振奮。（范振和攝）

國民黨花蓮縣立委初選民調作業，國民黨中央黨部19日上午10時公布民調結果，黃啟嘉勝出，林有志第二，王廷升排名第三。黃啟嘉感恩鄉親力挺，縣黨部主委鄒永宏也強調，醫界不分藍綠大團結，是黃啟嘉出線一大主因。

民調依序為黃啟嘉36.379％、林有志34.169％、王廷升29.451％，3人都分別感謝鄉親支持。也是花蓮縣醫師公會前理事長的黃啟嘉說，他多年來深耕基層，深知花蓮需求，此次他以政治與經濟2大主軸，終能爭取選民認同，過了第1關，「初選是過程，初選過後是承擔，我要團結所有能夠團結的力量，為鄉親爭取最大的福祉！」

2016年民進黨執政後，花蓮縣黨部副主委黃啟嘉以重返執政，贏回花蓮為訴求，他認為，從政必須全盤考量國家的未來與方向，更重要的是，必須重拾人民對國民黨的信任，務必讓國會過半，總統勝選，確保執政成功！

今天中午國民黨花蓮縣黨部例行會報中，鄒永宏和黨員紛紛向黃啟嘉道賀。鄒永宏說，他1天看診80人左右，至少一半以上病患聽他的話，再進一步影響家人的走向，這種力量是無形的，目前全縣888人醫師不分藍綠，絕大部分醫界人士從醫療角度出發，都需要強而有力的立委支持醫界，這是黃啟嘉勝出的一大主因。

另，鄒永宏自從2017年11月1日他當選直選立委以來，每個月1次星期六下午執行偏遠地區無醫村義診，每次都有50至100人不等的病患求診，黃啟嘉都會參與，這樣為民服務的熱誠，也感動了很多人。

黃啟嘉也射出「翻轉花蓮的3支箭」如下：

一是，建構東部發展計畫：以獨立預算及法規建構花東地區全方位發展計畫；營造花蓮為創新產業基地，並促進在生活永績發展。

二是，闢建高速公路：興建花東高速公路及延伸國道六號至花蓮；打通花東雙城東西南北向交通，活絡花東發展。

三是，強化中央與地方協調：強化中央地方溝通平台，並整合中央資源建設花蓮；以國家高度翻轉花蓮區域發展，提升花蓮競爭力。

林有志表示，他雖然不幸敗北，但絕對會全力支持獲提名的黃啟嘉，也呼籲大家團結一致，共同努力拿回花蓮下屆立委席次，國民黨上下應團結一致，不僅要在總統大選贏得勝利，花蓮區域立委這一席也要爭取勝選。未來他不管在哪個位置，將持續關心花蓮發展，繼續為家鄉打拚。

王廷升強調，勝敗乃兵家常事，能夠參與初選，就是對地方服務的熱忱的展現，他很感謝鄉親支持，但初選過程中有許多爭議，他還是要提醒黨中央正視。

(中時 )