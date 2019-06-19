一到夏天，特別容易口渴缺水，一般人灌一大瓶飲料立即解渴，但有些人經常補水，仍覺得嘴巴乾乾的，一點唾液都沒有，其實這是身體出狀況，甚至是某些疾病症狀，健康網站公布6種非生理現象的口乾舌燥，包括糖尿病、腎臟疾病等，應速就醫。

《Heho健康》報導，口乾會讓唾液減少，讓原本受到唾液保護的牙齒、口腔黏膜因為口內變乾而受到損害；而出現嘴巴與喉嚨乾燥，分泌不出唾液的狀況，除長時間沒喝水或吃的食物中含鹽分過高所引起的口渴狀況外，很可能是因為6種疾病引發的症狀。如下:

一、糖尿病：口乾是糖尿病的早期信號，若血糖控制不理想，會加重口乾的程度，甚至要半夜起床飲水來解渴才能繼續入睡。

二、腎臟疾病：腎盂腎炎、血管球性腎炎、腎積水等，都會因為腎臟失去保持水分的功能而出現口渴的症狀，在排尿量減少和出現身體浮腫時，患者仍然會感到口渴。

三、修格蘭氏症候群：為「乾燥症候群」，一種全身性的風濕免疫性疾病，會出現眼乾和口腔乾燥，這種疾病好發於女性，男女發生率約是1:9。

四、自律神經失調：自律神經失調，有人會出現唾液分泌不足、口乾舌燥的情況，嚴重甚至喉嚨卡卡、有異物存在的不適感。

五、女性屆臨更年期：卵巢機能衰退，卵巢分泌雌激素減少，腦部會分泌讓卵巢增加雌激素分泌量的荷爾蒙，導致體內荷爾蒙失調而出現口渴的症狀。

六、甲狀腺機能亢進：患者能量代謝增快，人體耗氧量大幅度增加，產熱量增多，散熱加速，人體所需要的水分也隨之增多，患者常有口乾舌燥感覺，而甲亢的患者發生率也是女性遠高於男性。

(中時電子報)