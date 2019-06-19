立法院臨時會今排定處理《國安法》與《產創條例》，上午先由立法院長蘇嘉全召集協商，不過剛開始協商時討論發散，藍委頻頻要求臨時會討論登革熱疫情，應比照香港反送中抗議，朝野黨團簽署聲明，行政機關展開各項作為。不過民進黨團總召柯建銘回擊，指登革熱不在原本臨時會議案，且沒道理配合韓國瑜演出；

《國安法》原本今討論範圍境外敵對勢力對台威脅，不過藍委鄭天財在協商一開始就先提及他所提的《國安法》第五條 ，為了原住民權益，將山地移除管制區，明明已通過初審，但就剩民進黨團沒有簽字，為何不列入臨時會議案？但民進黨團總召柯建銘指出，這並不在臨時會議案中，如果真的很重要，應該請國民黨團在臨時會提案時送出。

藍委陳宜民嗆，為什麼現在不可以列入議案？蘇嘉全則反駁，這是特定議案，不是抗議就可以列入，「你懂不懂？」、「已經做了三年立委，議事規則懂 了就照議事規則來」。

後來，國民黨團總召曾銘宗則表示，高雄的登革熱雖然還不是國安問題，但如果沒有防治徹底，未來可能越來越嚴重，極有可能演變成國安問題，希望有朝野黨團能針對像香港反送中事件聲明簽署。曾銘宗說，國民黨的具體建議是，中央成立登革熱的跨部會疫情運作中心、行政院動支第二預備金。

蘇嘉全說，現在已進入法案協商，是否等到法案協商完再處理？他曾當過屏東縣長，到夏季時都親自帶隊倒掉容器中的積水，「也要請各縣市長，尤其是南部的縣市，也要這麼做」；地方政府用完第二預備金，過往都會支持，「為什麼還要做共同決議？」

柯建銘則說，高雄市長韓國瑜前天跑來立法院造勢，還跟行政院對槓，「我們在這裡配合他演出啊？沒這道理」；臨時會是討論特定事項，談話會開始時因為朝野協商已討論反送中聲明問題，所以才進入程序，「如果今天插入這個程序，過兩天又會插入別的程序」，完全違反憲政規範。

柯建銘補充，現行《傳染病防治法》已有規範，疫情的應變中心早有體制，行政院該撥預算早就撥了，呼籲不必把這議題放在臨時會攪和。

民進黨團幹事長管碧玲說，大家對於登革熱疫情都很戰戰兢兢，執政黨內部已不斷溝通，她同意該成立防疫中心時要成立，但依法是地方先成立二級開設，若地方無法承受負荷時，中央才成立二級開設，「現在高雄市都還沒成立，中央就成立，等於宣告韓市長無能欸」，強調許多補助、督促他們都會去做。

蘇嘉全說，已經進入法案討論，若改成討論登革熱很奇怪，裁示回頭討論《國安法》。

(中時 )