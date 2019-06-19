節目錄影現場受訪。民視提供

阿翔和謝忻爆不倫戀引軒然大波。取自臉書

胡瓜今天在南投水里錄製民視《綜藝大集合》，被問到有沒有看阿翔昨天的道歉記者會，他說，「昨天我在做全身例行性檢查，我沒有看，我回去一整天沒睡，拉肚子拉到天亮，今天早上直接出外景」。對外界認為浩子的回應比阿翔有Guts（膽識），他說「我沒有看，不好意思」，阿翔在老婆保護傘下變成全身而退，和謝忻的下場兩極化，怎麼看？胡瓜忍不住說：「今天是來《大集合》的外景是要問《大集合》的事情，大家辛苦了。」對徒弟的不倫戀風波回答得小心翼翼。

對於《綜藝大集合》失去阿翔、謝忻，胡瓜說，「節目今天邁入第18年、900多集，一直以來都以觀眾為主，觀眾才是我們最重要的支柱，我們經歷浩子、董哥（董至成）的請辭，一直到現在，我們依然做到全國第一名的收視率，這些功勞都是觀眾給我們的肯定，所以最重要角色是觀眾，任何主持人包括我，我不在這個節目，《大集合》的精神還是會永續長存，所以最重要是觀眾支不支持」，媒體繼續問「有安慰謝忻」？他保持風度說「謝謝大家關心」。

胡瓜上周三在「翔忻」不倫戀新聞爆發後，曾坦言翔、忻是他在節目中的左右手，「他們是我兩條臂膀，對我來說，誰走了就斷一條手臂，我當然希望兩人都留下來」。昨天阿翔、謝忻都被公司宣布無限期停工，如今胡瓜「斷臂」，今在南投水里錄影名單都是來賓，沒有搭檔，找了Terry、劉璇、張家瑋、童韋傑、瑪莉亞、優妮、陳怡婷、紅毛、郭忠祐等。

(中時 )