台中市府舉行「台中綠美圖新建工程施工前協調會議」，預定今年9月動工，2022年完工啟用。（盧金足攝）

台中綠美圖將塑造公園中的圖書館、森林中的美術館，讓藝文建築融入大自然。（示意圖／台中市府提供）

歷經三度流標的台中綠美圖，終於順利決標，預定今年9月動工，2022年完工啟用，綠美圖由榮獲「普立茲克建築獎」國際知名日本建築大師妹島和世設計，塑造公園中的圖書館、森林中的美術館，讓藝文建築融入大自然，將成為繼台中國家歌劇院後另一座世界級新地標。

座落於水湳經貿園區內中央公園北端的台中綠美圖，由妹島和世與台灣劉培森建築師事務所合作設計，經三次流標，台中市府新市府團隊上任後重新檢討招標文件，舉行多次工程說明會，終於順利決標。

建設局長陳大田表示，新市府團隊上任後重新檢討招標文件，陸續拜會台北及台中優質廠商廣徵業界意見，完成決標後舉行「台中綠美圖新建工程施工前協調會議」，日方建築事務所專程來台與會，市府和施工團隊均積極展現完成綠美圖決心。

由妹島和世及西澤立衛共同成立的有限會社SANAA事務所，特地來台說明設計及施工細節，並介紹未來派駐台中的日方人員。

陳大田指出，市長盧秀燕歡迎施工團隊的參與，希望施工與設計團隊做好溝通協調，並請施工廠商加速辦理清圖作業，做好期程管控，全力以赴完成這個高品質的國際級案件。

有限會社SANAA事務所說，台中綠美圖是事務所在台灣的第一件公共工程，感謝市府一直以來對此案的支持，也感謝施工團隊願意接受這個挑戰。希望未來大家可以用誠摯的心、開放溝通施工技術及工法，以細膩的施工品質來完成綠美圖，為台中留下一個揚名國際的美麗公共空間。

台中綠美圖將規畫8棟高度12公尺至48公尺不等的白色建物，造型或圓或方，塑造公園中的圖書館、森林中的美術館，讓藝文建築融入大自然，建設局對綠美圖完工啟用後，將為台中藝術文化建立新的里程碑，也是台中與世界藝術殿堂交流的窗口，同時與台中國家歌劇院並列世界級的新地標，吸引海內外遊客來朝聖。

(中時 )