英國一名男子因為無家可歸，異想天開竟然手持一根香蕉搶銀行。(圖/達志影像)

英國一名男子因為無家可歸，異想天開竟然手持一根香蕉搶銀行，行員還乖乖繳錢，讓他成功搶到1100英鎊（約台幣4.3萬元），但他後來跑去自首，卻沒有警察願意相信他，碰壁後去另外一間警局再報案，才終於被捕。

50歲男子馮德爾威爾(Laurence Vonderdell)沒有工作，只好露宿街頭，想吃牢飯的他竟然異想天開，把一根香蕉裝在不透明的塑膠袋中跑去搶銀行，一開始他先找了全英房屋抵押貸款協會銀行(Nationwide Bank)，結果走進去看到裡面都是人，嚇得跑出來。最後鎖定巴克萊銀行(Barclays Bank)，拿了一根香蕉，裝在不透明的塑膠袋威脅女行員「我手上有槍」「這是搶劫，快給我現金」，結果女行員嚇得立即把抽屜裡所有20英鎊都交給他。

馮德爾威爾就走出去後沒人攔住他，只好走向警車，向警方自首並表示自己想要被捕，但是警方卻認為他在開玩笑，只叫他趕快離開，後來便又走到一間警局報案，警察才終於受理。

本案近日開庭，法官認為，「用香蕉搶銀行，聽起來雖然可笑，但行為仍然很不可取」，最後判處被告14個月有期徒刑。

(中時電子報)