美國航空大廠波音先前受兩起致命空難影響，慘遭各國下令停飛，不僅波音商用飛機訂單掛零、出貨量腰斬，在今年巴黎航空甚至淪為危機處理說明會，首日一張訂單也沒拿到，直到第二天才接到英國國際航空集團的200架波音737Max的採購意向書，價格達240億美元，為3月全球停飛後，波音首次接到737Max訂單，替該公司增加不少信心。

據美財經媒體CNBC報導，英國的國際航空集團（International Consolidated Airlines Group，IAG）決定向波音訂購200架737Max，替先前發生兩起空難、造成346人死亡並面臨多起官司及調查案纏身的波音打下一針強心劑。不過，波音737Max目前仍遭各國禁飛，波音與各家航空公司仍在等待各國監管單位恢復該機飛行許可，但官方稱目前仍未有明確時間表。

報導指出，IAG此自訂單中還包括了用於短程航班的737Max8以及正在研發中的Max10，該集團的窄體客機主要以空巴的A320為主。IAG總裁沃爾什（Willie Walsh）表示，「我們對波音公司充滿信心，也希望在今後幾個月內能收到監管單位的核准，讓飛機可以成功重啟服務」。

波音表示，此次IAG的訂單約為240億美元，預計於2023年至2027年陸續交機。

737Max原先是波音熱門機種，但自遭停飛後，737Max產量放緩，並於停飛後停止交機，波音客戶被迫在夏季國際旅遊熱季時被迫減少航班。但報導指出，即使737Max復飛後，搭乘的旅客恐怕也一時之間難改對該機的恐懼心理。

(中時電子報)