環保署今（19）日審查六輕四期擴建計劃變更內容，原屬台塑的彈性纖維廠（FAS）變更為與日商合作成立的台塑旭公司，並將整個製程加以整併為M03。不過環委認為，這是19年前通過的六輕二期環評（已併入四期），如今才要動工興建並更動內容，應補做環境差異影響分析，而非以較容易通過的變更內容對照表送審。

六輕委託的顧問公司解釋，台塑旭只是六輕工業區的一小部分，且整個六輕擴建計劃是逐步進行，一路走來終於做到這裡。由於產能未增加，汙染排放也減少，應該不需要提環現差（或環差），只要針對變更的部分做審查即可。

六輕代表也保證，變更計劃內容後產能絕未增加，且隨著技術日新月異，嘗試減低汙染排放，將把製程產生的廢液、廢氣加以燃燒或再處理，不會直接排放，對整體環境應該有益。至於環委質疑相關數據不夠清晰，會再仔細計算提出，供環委參考。

專案小組主席劉希平表示，這件案子11日才收到、19日便審查。是否因部分環委即將卸任，主管機關急著清理一些環評舊案。環保署綜計處解釋，這件案子1月間便送來，曾主動退件2次，要求台塑補充資料，才會在本月排入專案小組審查。

環委李克聰也說，台塑開發案的報告通常很簡略，所建的工廠、產量卻非常大，且資料內容常有錯誤，審查時要非常小心。也有環委認為，台塑往往在環評案通過後，再透過變更內容對照表的方式，避開環評大會審查，一點一點擴充產能。

由於綜計處解釋，依《環評法》規定，無法要求開發單位做較嚴格的環現差分析，產能的移轉亦屬合法。最後環委要求台塑對六輕彈性纖維廠做環差分析，重新走完環評程序才能動工建廠。

(中時 )