「老人是社會資產、絕非負債」。台中市議員段緯宇19日於市政總質詢時，抨擊社工對獨居老人缺乏愛心、不能苦民所苦，甚至說老人健保、福利太多會拖垮國家。社會局長李允傑說，該局會視需要於獨居長輩家中裝設發訊求救設備，透過24小時全天候監測求救訊息，進行救護聯繫及適當處置。

段緯宇關心台中市的老人安養等問題，他說台中市老人和其他五都比，那些老人福利最具特色？目前台中市有那些創新的老人福利措施；社會局社工還批軍公教退休的老人，不是18％，就是到那裡都半票，老人健保社會福利太多會拖垮國家，不知這是什麼思維。

社會局指出，截至今年5月，台中市65歲以上獨居老人列冊有2852人，市府平時依長輩不同需求及危機程度，結合區公所、社區照顧關懷據點、社福團體等單位進行電話問安及關懷訪視，並提供中低收入獨居老人送餐服務，給予關懷與支持。

段緯宇指出，他接到社工來信表達如果免付老人健保，是否將由青壯年來負擔。盧秀燕說，多數長輩已退休沒有工作，目前絕大部分老人健保費用都是由子女負擔；市府恢復老人健保補助，可直接減輕家庭中子女的經濟支出，如議會順利通過，今年7月即可實施。

段緯宇為老人請命，建議環保局清潔隊可多運用老年、身障、單親等弱勢人力，提供他們環境清潔工作協助他們脫貧。盧秀燕表示，議員建議很好可視工作地點稍作區別，像主幹道因車流量大需要身手較敏捷的清潔隊員；公園等地則可評估釋放給弱勢人員來負責環境清潔工作。

(中時 )