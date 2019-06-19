好市多熱食區竟然有免費隱藏版神粉。一名網友「實驗料理太太」在臉書社團PO文，分享熟食區為烤雞、德國豬腳、紐澳良雞翅等提供的黑胡椒粉，就在熱食區層板最上面，放太高還必須墊腳尖才拿的到。連網友們也大讚，「這黑胡椒是真的很好吃」、「煎魚都會沾它去魚腥味，還拿來烤羊排超讚」。

實驗料理太太在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》上說道，把零元神粉(黑胡椒粉)撒在烤雞大腿、烤雞、德國豬腳、美式辣雞翅&翅小腿上面，馬上美味升級！「如果有剩的也可以撒在紅龍雞球、去骨雞腿排、松阪豬肉、牛肋條…這些食物上，用途非常廣泛。」但提醒要有買熟食區商品再「酌量拿取」，留給下個人使用。

對此，有網友看完才知道買熟食有供免費胡椒粉，「謝謝分享，完全不知道有這個」、「入會快三年，到去年底才知道原來有胡椒」、「我沒買烤雞不好意思拿！」也有人分享他的用法，「拿來加在炒飯上完美，跟肯德基的是同款」、「一隻烤雞我會加超過10包」、「辣雞翅加這個粉超好吃，2人一次可以嗑掉一盒」。

(翻攝自 《Costco好市多 商品經驗老實說》)

撒在這些實務上也很美味。(翻攝自 《Costco好市多 商品經驗老實說》)

(中時電子報)