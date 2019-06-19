羅浚濱／竹縣報導

未參與國民黨總統黨內初選的前立法院長王金平，19日於前台北縣長周鍚瑋在關西鎮的台灣花鳥園舉辦「台灣金團結」首播直播之前，對媒體詢問郭台銘說要組「抗韓陣營」，會不會參加？王金平直說「不會吧！怎麼會有這樣奇怪的組織，黨內同志團結都來不及，大家應該同舟共濟，現在是初選期間，還是兄弟登山各自努力。

有媒體追問，「朱立倫說有可能要組那個抗郭台銘連線？」王金平說，這個都不對的啦！團結都來不及了，看看民進黨現在狀況，幾乎都沒有聲音了，民進黨整合還是有相當成效，所以我們團結都不一定贏了，不團結哪來能夠有勝算？

王金平希望大家都要理解這個問題的嚴肅性，不要輕易為了能夠奪得初選，來做出各方面好像不洽當的一些言論出來。

王金平不否認正繼續與郭台銘安排見面，對「台灣金團結」第一站起跑後，會不會邀朱立倫、郭台銘、韓國瑜甚至是小英總統？王金平說只要時間配合的好，他們願意來的話，每一位都想而且都很歡迎與會。

至次為何選關西和周前縣長做開播？王金平說，這是周錫瑋的秘密基地，也是一座非常清幽，景色很奇特，且是周鍚瑋作畫的地方，一方面來看看周，並利用這麼好的場所來做開播是非常好的一件事。

對於「台灣金團結」每週會直播幾次及時段？是針對國民黨內的團結，還是針對台灣？的問題，王金平說，直播沒有一定，要看受邀人的時間配合，這個「Taiwan Assemble」，是整個台灣，大家都能夠真心團結，在大選之前，每個黨團結自己的，國民黨也是團結我們自己的，那這個中間，當然如果蔡總統願意來接受這個直播的話，也樂意來邀請她。

(中時 )