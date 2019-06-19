針對曲棍球協會涉嫌詐領公款案，監察院5月14日彈劾檢察官陳隆翔，監委高涌誠、蔡崇義今（19）天公布調查報告，指證11項缺失，認為全案偵查過程草率疏漏，透露原先要糾正法務部廉政署、彰化地檢署以及台灣高等檢查署台中檢查分署等3單位，但審查過程僅在「程序上打轉」，也曾提醒疏失將落到陳隆翔一人，與會委員默然接受。

民進黨立委段宜康5年前，於魏明谷造勢場合上，公開指控前國民黨立委林滄敏任彰化縣曲棍球協會理事長，涉嫌詐領500多萬元補助款，最高法院判段宜康、魏明谷需賠償林的名譽損失100萬元並登報道歉，豈料承辦檢察官陳隆翔5月14日遭監院彈劾。

此彈劾案一出引發司法界強烈反彈，監察院今天公布調查報告被質疑是強力回擊。對此，高涌誠表示，並非要開啟「Round 2」，指上個月彈劾案隔天，他與蔡崇義就在司法及獄政委員會提出報告，但有委員以報告需在2天前提交慣例堅持不審查，因此延至6月12日通過，且大多數監委在彈劾時就看過調查報告。

蔡崇義補充，身為司獄委員會主席，當然可在一個月前委員會上強行通過調查報告，但互相尊重是監委原則，因此遵守規則直到上周才把完整報告送到該委員會。

對於傳出調查報告「灌水」，增加40多頁，「加碼當事人罪狀」等情況，蔡崇義解釋，所有調查報告經過審查委員會後都會修改，沒有例外，最終送出來的報告內容有所改變根本就理所當然，不然就不需要召開委員會。

調查報告羅列檢察官偵辦過程的11項疏失，高涌誠指出，前面2點是根據緩起訴處分書提出的彈劾案文，後面9項則是細看卷證後發現的重大缺失，包含沒有沒收偽造學生簽名冊、未偵辦彰化縣政府體育處人員涉犯與否、沒有深入追查曲棍球協會50萬元以下現金用途，對於選手證實至少被侵占6千元零用金、教練詐領零用金、索取餐飲業空白收據並侵占該金額等疑慮，檢察官均未偵辦，且未待彰化縣政府回覆就直接緩起訴。

高涌誠透露，原本他與蔡崇義認為應糾正法務部廉政署、彰化地檢署以及台灣高等檢查署台中檢查分署，上週委員會討論4小時，「沒有實質針對11項疏失討論，都在程序上打轉」，最終決議不要提出糾正。

高涌誠則當場提醒「拿掉糾正就變成所有疏失落到陳隆翔一個人身上」，他認為缺失偏向檢察一體的失敗，也就是各個機關偵查此案，沒有協助陳隆翔，責任不完全在陳身上，但所有與會委員默然不語，審議過程認為檢討改進即可。

高涌誠強調，此案起源是審計部抽查2013年體育署相關收支憑證發現有違彰化縣體育館自治條例，才查出全案，並非因段宜康等人關係，指整個調查都是依照職權行使，可受公評。

彈劾檢察官陳隆翔 監委事後調查報告加碼罪狀

(中時 )