台南市長黃偉哲今天針對高雄登革熱疫情出現第二波，高雄市長韓國瑜與行政院長蘇貞昌對嗆，他說，蚊子不分藍綠紅，也不分黨派、不分地區，高雄有疫情傳出，台南挫列等，屏東也好不到哪去，在這個狀況下多說無益，「民眾也不會因為你罵得多，就免於受蚊子叮咬，彎下腰清除孳生源比較重要。」

黃偉哲說，中央對於台南、高雄曾發生登革熱流行的地區防疫都很重視，補助台南600萬做一些溝渠清除、雇工清理等，在防疫上有一定幫助。他說，由於台南之前曾發生嚴重疫情，這次高雄傳出疫情而且是第二波，可見疫情尚未撲滅，台南也要提高警覺，他也跟高雄喊話，「需要好朋友幫忙，我們一定會幫忙」，強調幫鄰居高雄是自助助人的行為，不要用個人自掃門前雪的方式，要發揮區域聯防，防疫才有效。

針對綠委提出「英仁配」是否意味「英德配」出局？他說，怎麼配都好，總統覺得對他選情有幫助就好，黨內不要出現裂痕跟小動作就好，大家可以看到網路上，雙方支持者還是或多或少零星炮火，大家還是要等心情平復才能向前，如果還在你拉扯我扯你，坦白講，這對整體戰力會受損，希望大家眼睛向前看，手要向前不要向後。

(中時 )