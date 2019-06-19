陽明山繡球花祭登場，花團錦簇，吸引大批遊客上山賞花，北市產業局23日在海芋大道苗榜旁廣場推出手作活動，民眾除了賞花拍照，還能把親手製作的繡球花作品帶回家，活動報名請上https：／／reurl.cc／bjy3r

因應繡球花季來臨，北市產業局結合商圈業者，推出婚紗業者拍照贈好禮活動，只要新人到合作的繡球花園區拍婚紗照，就贈送捧花與園區消費優惠；另融入科技體驗，提供遊客線上優惠券，只要遊客下載台北市溫泉發展協會的官方APP，即可享有溫泉飯店業者提供的泡湯優惠，詳情可參考「台北市北投區湖田社區發展協會」優惠活動連結：https：／／reurl.cc／xjvaN

另外，歡迎民眾搭乘大眾交通工具上山賞花，可於捷運石牌站搭乘公車小8及128、捷運北投站搭乘小9及129、捷運劍潭站與周邊地區搭乘109、111、紅5及260（含區間車及花鐘線），或於台北車站搭乘260（含區間車及花鐘線）及1717（里程計費）。

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