台鐵推出新一代票務系統，整合購票、付款等流程，新版APP「台鐵e訂通2019」也已同步上線。過去舊版的「台鐵e訂通」可依照車次貨車站查詢列車準點狀況，但新版APP目前尚無此功能，對旅客而言稍有不便，對此，台鐵局表示，將於6月30日正式新增此功能，未來旅客可直接以APP查看各站列車行駛狀況。

台鐵局指出，為便利旅客掌握搭車時間，台鐵官網查詢功能中，可依照車站或車次查詢，只要輸入「台北站」，就可一目瞭然該站當天的所有車次準點與誤點狀況，也可輸入要搭的列車車次，就可知道該列車的狀況。

台鐵表示，過去「台鐵e訂通」1.0版也有內建此功能，對旅客而言查詢相當方便，不需特地進入官網查詢，但目前舊版APP已正式下架，改由新版的「台鐵e訂通2019」取代，不過新版的APP內建的查詢功能，僅能依照車次查詢到站時間，無法再以車站查詢每列車的行駛狀況。

然而，對旅客而言，要搭乘列車的上、下班列車若有延誤、故障等狀況，勢必會影響到之後的車次，若APP僅能以車次查詢，無法全面得知列車行駛狀況，也無法預測之後是否可能會有延誤。

為此，台鐵表示，將於6月30日新增功能，「台鐵e訂通2019」也將會如舊版APP一樣，可依照車站或車次查詢列車行駛狀況，只要輸入想查的車站，如南港站，就會像官網一樣，列出所有相關車次準點或誤點時間，以利旅客掌握搭乘時間。

(中時 )