日本傑尼斯公司社長高齡87歲的喜多川傑尼斯傳出18日午後在位於東京涉谷的自家倒下，家中有人打119通報後送醫急救，通報內容直接說出：「傑尼斯先生倒下了！」立刻引起媒體注意，醫院外聚集許多媒體，由於公司至今並未對外說明病情，導致外界出現「重病說」。

據知喜多川被送往非平日前往的醫院，引起外界揣測病情嚴重。有圈內關係人表示：「這次送往的醫院和平日傑尼斯先生去的醫院不一樣，因此竄出各種臆測。事務所關係人也承認傑尼斯先生已經入院。」

傑尼斯公司旗下團體包含少年隊、宣告解散的SMAP、TOKIO、近畿小子、嵐等夯團。喜多川在3月上映《電影 少年們》擔任總監製，依舊給人精力十足的形象，1月為宣傳該片接受媒體聯訪時，還對「嵐」宣告將在2020年休團一事作出評論。不過他近年開始交出經營棒，除了姊姊的女兒藤島茱莉景子擔任副社長，旗下成員瀧澤秀明也接手培訓新人的事宜。

(中時 )