前苗栗縣長何智輝挪用公款貪汙案的證物，遭到週刊踢爆，被台北地檢署烏龍燒毀，而引發外界懷疑是否其中有鬼?據了解，遭到北檢燒毀的，不是何智輝的貪污證物，而是多名收賄法官透過情婦當白手套貪污案的證物，由於涉及到司法官，反而更啟人疑竇。

目前仍潛逃在外的何智輝，堪稱是檢調手中的脫逃大王，尤其是大批調查局人員前往他住處拘提時，他竟然可以突然間上演「密室逃脫」，自此人間蒸發。

何智輝從民國92年涉及銅鑼科學園區徵地弊案首度被搜索時，就沾惹上一連串的司法案件，但不可思議的「巧合」與「奇蹟」也不斷的發生在他身上，讓他能在檢調多次嚴密監控下他順利逃往大陸。外界至今仍對這些「巧合」打上許多個大問號。

例如在92年銅鑼科學園區弊案時，他和太太王素筠在檢調搜索前，就很「巧合」的早一步出境大陸，外傳是在安排未來的後路。

更「巧合」得是，銅鑼弊案更一審宣判何智輝無罪後，檢方擔心高院會對何解除限制出境，當天立刻以另涉貪汙案為由，緊急將何限制出境。果然隔天高院立即解除銅鑼案對何智輝的限制出境，何也一早就出現在機場想搭機出國，遭到機場航警攔截。檢調當時就研判何可能已收到風聲有所警覺才迅速脫逃。

檢調擔心他會再度脫逃，立刻秘密在隔天清晨五點半收網，派出大批人員悄悄的分批圍住何家前後大門， 並上前敲門準備進行拘提，但何家外傭延遲了十多分鐘仍不願打開鐵門，調查員又未帶開鎖工具，臨時也找不到鎖匠，所以耽誤了約十多分鐘後，調查員才得以進入，但是進入屋內搜索，卻發現何智輝竟然憑空消失。

檢調調查，何智輝可能是趁亂打開二樓窗戶，跳窗從防火梯方向逃逸，因為事發突然 ，不只兩支手機沒帶走，連長褲也來不及穿。事後檢警勘查現場，何與家 人住二樓，二樓後方左側有一扇窗戶，雖加裝鐵窗，卻留有活動出口 ，而且裝了一段逃生梯，他如果沿鐵梯而下，可順著整排鐵皮屋 竄入窄巷而不被發現。

經電話監聽及事後調閱何智輝住處附近監視器，發現他在凌晨一點多，曾打電話回家給外傭表示即將回家，過了不久，何某騎機車從後門回家，有被監視器錄下。何某一點多回家到拘提的五點半之間，只有何的女兒使用電話，何及家屬都沒有與外界電話聯絡紀錄。

最詭異巧合的地方就在於，調查局調閱何智輝住處附近十具警用及民用的監視器畫面，就是沒未發現何凌晨返家後有外出的跡象，也未發現何是如何逃離的，最後發現他行蹤時，人已經偷渡到大陸消遙至今。

「神級通緝犯」何智輝 定罪證物竟遭燒毀

(中時電子報)